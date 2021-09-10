Форвард продолжает страдать от недостаточного тонуса мышц.
Серхио Агуэро, Getty Images
10 сентября 2021, 09:37
Нападающий каталонской Барселоны Серхио Агуэро летом этого года пополнил состав "блаугранас" на правах свободного агента, после длительного периода выступлений за английский Манчестер Сити, однако до сих пор так и не сумел получить игровую практику в составе "блаугранас".
Причиной этому стало повреждение камбаловидной мышцы, которое вывело из игры аргентинского форварда уже не первый раз в его карьере.
Ожидалось, что международная пауза ознаменуется его последующим первым выходом на поле в сине-гранатовой футболке, однако медперсонал Барселоны, после недавних тестов, оставил лишь неутешительный комментарий.
"Агуэро очень усердно работает на индивидуальных тренировках и постепенно прогрессирует. Однако, мы не можем назвать даже прогнозируемой даты его возвращения на футбольное поле. Хотелось бы, чтобы она сократилась еще на пару-тройку недель.
Футболиста все еще беспокоит боль в камбаловидной мышце. Это тот тип травм, с которым нужно работать максимально осторожно, так как велик риск рецидива.
Предыдущие тесты игрок прошел достаточно хорошо, но еще не готов к выходу на поле", — высказались представители медицинского штаба "блаугранас".
Таким образом, в ближайших матчах каталонской Барселоны ожидать появление летнего новичка на футбольном поле не представляется возможным.