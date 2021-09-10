Испания

Форвард продолжает страдать от недостаточного тонуса мышц.

Нападающий каталонской Барселоны Серхио Агуэро летом этого года пополнил состав "блаугранас" на правах свободного агента, после длительного периода выступлений за английский Манчестер Сити, однако до сих пор так и не сумел получить игровую практику в составе "блаугранас".

Причиной этому стало повреждение камбаловидной мышцы, которое вывело из игры аргентинского форварда уже не первый раз в его карьере.

Ожидалось, что международная пауза ознаменуется его последующим первым выходом на поле в сине-гранатовой футболке, однако медперсонал Барселоны, после недавних тестов, оставил лишь неутешительный комментарий.

"Агуэро очень усердно работает на индивидуальных тренировках и постепенно прогрессирует. Однако, мы не можем назвать даже прогнозируемой даты его возвращения на футбольное поле. Хотелось бы, чтобы она сократилась еще на пару-тройку недель.

Футболиста все еще беспокоит боль в камбаловидной мышце. Это тот тип травм, с которым нужно работать максимально осторожно, так как велик риск рецидива.

Предыдущие тесты игрок прошел достаточно хорошо, но еще не готов к выходу на поле", — высказались представители медицинского штаба "блаугранас".

Таким образом, в ближайших матчах каталонской Барселоны ожидать появление летнего новичка на футбольном поле не представляется возможным.