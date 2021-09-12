Испания

Football.ua представляет анонс поединка 4го тура Ла Лиги.

В рамках четвертого тура испанской Ла Лиги мадридский Реал сыграет против Сельты.

Реал — Сельта

Воскресенье, 12 сентября, 22:00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбитр встречи - Хосе Мартинес.

Сельта — один из самых удобных соперников для Реала. По крайней мере так сложилось за последнее время. Посмотрим, как будет на это раз.

Еще в концовке минувшего сезона уход Зинедина Зидана назревал. Так и случилось. В новый чемпионат с командой зашел Карло Анчелотти, уже известный мадридским болельщикам. Календарь для "королевского клуба" выдался благоприятным. В первой встрече был повержен аутсайдер Ла Лиги Алавес, а вот уже с более крепким Леванте у Мадрида появились проблемы — команды сыграли вничью, 3:3. Но ситуация улучшилась после победы над Бетисом с минимальным счетом. Реал удерживает первое место во многом благодаря Кариму Бензема, который не сбавляет обороты и продолжает матч за матчем забивать. Этот матч важен. Во-первых, клуб возвращается на Сантьяго Бернабеу, реконструкцию которого наконец закончили. Во-вторых, этот поединок должен стать дебютным для новичка Реала Эдуарду Камавинги.

Сельта — один из претендентов на середину таблицы. Хотя многие предрекают им вылет в Сегунду. В прошлом сезоне команда удивила, едва не прыгнув в еврокубки. Сейчас же сезон начался просто ужасно. Один забитый мяч, одна ничья и два поражения отбросили их на 18 строчку в чемпионате. Однако у команды не все так плохо с кадрами. Аспас, Мина и Нолито умеют огорчать лидеров. В игре с Реалом очень важно зацепиться за положительный результат тем более что сейчас "сливочные" не выглядят как команда способная проходиться катком по всем своим соперникам. Однако то, что Сельте будет очень тяжело, это однозначно.

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