Завершился матч чемпионата Испании.
Иньяки Уильямс, Getty Images
12 сентября 2021, 00:05
В рамках четвертого раунда испанской Ла Лиги Атлетик в Бильбао оказался сильнее Мальорки (2:0).
Оба гола были забиты во втором тайме. На 68 минуте отличился Вивиан, а спустя шесть минут окончательный счет на табло установил Уильямс.
Атлетик - Мальорка 2:0
Голы: Вивиан, 68, Уильямс, 74
- Атлетик: Унаи Симон, Лекуэ, Мартинес, Вивиан, Баленсиага, Дани Гарсия (Весга, 73), Венседор (Саррага, 63), Рауль Гарсия (Вильялибре, 63), Беренгер (Уильямс, 63), Уильямс (Серрано, 83), Муниаин.
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- Мальорка: Рейна, Маффео, Вальент (Састре, 77), Седлар, Оливан, Дани Родригес, Руис де Галаррета (Фебас, 72), Баба (Батталья, 73), Кубо (Пратс, 77), Жорди Мбоула (Ли Кан Ин, 72), Фер Ниньо.
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- Предупреждения: Дани Гарсия, Баба, Седлар.