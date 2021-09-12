Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках четвертого раунда испанской Ла Лиги Атлетик в Бильбао оказался сильнее Мальорки (2:0).

Оба гола были забиты во втором тайме. На 68 минуте отличился Вивиан, а спустя шесть минут окончательный счет на табло установил Уильямс.

Атлетик - Мальорка 2:0

Голы: Вивиан, 68, Уильямс, 74