Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках четвертого тура испанской Ла Лиги Эспаньол в домашнем матче уступил мадридскому Атлетико (1:2).

На 40 минуте первого тайма Рауль Де Томас после передачи от Эмбарбы сумел открыть счет в поединке. Но Атлетико отыгрался. Случилось это на 79 минуте встречи, а автором забитого гола стал Янник Карраско. Но уже на 90+9 минуте, Тома Лемар забил победный гол для "матрасников". Итоговый счет — 1:2.

Эспаньол — Атлетико 1:2

Голы: Де Томас, 40 - Карраско, 79, Лемар, 90+9

Эспаньол: Диего Лопес, Хиль, Кабрера, Калеро (Recasens, 46), Педроса, Алеиш Видаль (Меламед, 75), Дардер, Морланес (Морон, 58), Мелендо (Баре, 58), де Томас (Димата, 83), Эмбарба.

Атлетико: Облак, Триппьер (Лемар, 46), Савич, Фелипе, Эрмосо (Кондогбиа, 46), Карраско, Коке, Льоренте, Суарес (Матеус Кунья, 71), Гризманн (Жоау Феликс, 58), Корреа (Лоди, 46).

Предупреждения: Эрмосо, Кондогбиа.