Испания

Футболист принес победу Атлетико.

В рамках четвертого тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико на последних минутах вырвал победу над Эспаньолом (1:2).

Из-за большого количества замен, водопоя и прочих моментов арбитр встречи был вынужден компенсировать 10 минут к основному времени.

На 90+9 минуте игры вингер "матрасников" Тома Лемар забил победный мяч после передачи от Карраско. Таким образом, Тома Лемар забил самый поздний победный гол в истории Ла Лиги.

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