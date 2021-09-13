Испания

Украинский форвард помог своей команде добыть ничью в матче испанской Сегунды.

Украинский форвард испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля помог своей команды добыть ничью в матче пятого тура Сегунды против Сарагосы.

Зозуля отметился результативной передачей на партнера по команде Андерсона, который отрыл счет на 25-ой минуте встречи.

Матч завершился результативной ничьей — 1:1. Сарагоса сумела отыграться в средине второго тайма усилиями аргентинца Валентина Вада, который отличился с пенальти.

К слову, Это второе результативное действие Зозули в пяти матчах за Фуэнлабраду. Ранее украинец сделал ассист в поединке против Луго.