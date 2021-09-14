Испания

Football.ua подводит итоги четвертого тура Ла Лиги.

Первый тур испанского чемпионата после международного перерыва получился не полным по причине перенесенных поединков, о которых мы скажем несколько слов ниже, но и без них поговорить нам точно есть о чем. Огненная форма Винисиуса, тяжелая волевая победа Атлетико в гостях у Эспаньола, и неудержимая Валенсия.

Матчи Севилья – Барселона и Вильярреал – Алавес были перенесены по причине затянувшегося южноамериканского отбора на катарский мундиаль, завершившегося в прошлую пятницу, то есть аккурат к началу очередного тура. Ла Лига посчитала, что не все команды будут находиться в равных условиях с учетом позднего прибытия некоторых игроков в расположение своих клубов.

Спаситель Тома Лемар

Мадридский Атлетико продолжает демонстрировать то качество, которое позволило ему завоевать золотые медали испанского первенства в прошлом сезоне, а именно – умение выдирать необходимый результат в концовках, порой даже вопреки всему.

Сперва спасенный поединок против Вильярреала в предыдущем туре, да, благодаря автоголу Аиссы Манди, но ведь в той встрече "матрасники" целиком и полностью заслуживали победы, теперь волевая виктория в гостях у неуступчивого Эспаньола.

Облак – Савич, Фелипе, Эрмосо (Кондогбия, 46) – Триппьер (Лемар, 46), Льоренте, Коке, Феррейра Карраско – Корреа (Лоди, 46), Гризманн (Фелиш, 58) – Суарес (Кунья, 71)

Можно сказать, что "попугайчики" провели свой лучший матч в текущей Примере по качеству игры, серьезно поклевав более мастеровитого оппонента. Точнее, им удался первый тайм, в котором был забит гол и создано несколько перспективных моментов, которые могли закрыть игру.

Как минимум дважды серьезно выручил Облак, вытащивший плотный удар Адриана Эмбарбы, совершившего впечатляющий рейд к чужой штрафной, а ближе к концу тайма перевел над перекладиной еще один опасный выстрел все того же вингера Эспаньола. С этого углового "перикитос" и открыли счет.

Точную подачу с угла поля на Рауля де Томаса выполнил кто? Правильно, герой каталонского клуба Эмбарба. Сам же воспитанник мадридского Реала продавил еще одного выходца из академии "сливочных" Маркоса Льоренте, четко отправив мяч в дальний угол без шансов для словенского голкипера "кольчонерос".

"Чоло" Симеоне необходимо было что-то менять в перерыве, так как игра у его подопечных откровенно не пошла в первой сорокапятиминутке. Аргентинец произвел несколько атакующих замен, например, Кондогбия вместо Эрмосо, и, что главное, Лемара вместо неудачно отыгравшего Триппьера. Это принесло свои плоды, так как француз здóрово вошел в игру.

Уже через несколько минут Тома в касание замкнул зрячий прострел Льоренте, однако сие взятие ворот было отменено по причине активного офсайда у Луиса Суареса, несколько чиркнувшего сферу по ходу голевого эпизода. Думаете, это смутило гостей? Ха, как бы не так!

Главным действующим лицом выступил Янник Феррейра Карраско. Бельгиец в соло сотворил ответный гол "матрасников", накрутив позвонки защитникам, выборов мяч, и расстреляв дальний угол. Затем Янник выдержал театральную паузу, затем нанеся удар между ног защитнику Эспаньола, но игровой снаряд предательски разминулся со штангой.

Стычки и затяжки времени в исполнении хозяев, явно намеревавшихся просто удержать ничью с действующим чемпионом, привели к тому, что арбитр Хуан Мунуэра добавил целых 10 минут к регламентированному времени! Давненько такого не было.

И вот, на самой последней из них состоялся тот самый победный гол авторства Тома Лемара, ворвавшегося в штрафную по левому полуфлангу, и нанесшему неотразимый удар. Опытнейший Диего Лопес коснулся мяча перчатками, но ничего поделать не сумел, лишь добавив красочности этому взятию ворот. Ассист, к слову, выполнил Карраско.

Конечно, с излюбленными Диего Симеоне "кохонес" у его банды все в порядке, вот только подобного валидола в исполнении Атлетико может и не хватить на всю дистанцию. Рано или поздно, какой-то соперник может за это и наказать.

Реал Мадрид: возвращение домой

Помните, в поединке прошлого сезона чемпионской лиги против Боруссии из Менхенгладбаха медиа выхватили слова Карима Бензема о том, что необходимо меньше пасовать на Винисиуса, так как он зачастую принимает неправильные решения и попросту сбивает командный ритм? Так вот, опытному бомбардиру необходимо постепенно брать свои слова назад, так как бразилец демонстрирует какой-то нереальный прогресс под руководством Карло Анчелотти! Но к этому мы еще вернемся.

Сельта, даром, что проиграла две встречи из трех стартовых, а Осасуне не уступила лишь каким-то чудом (!), но отрезками демонстрировала довольно симпатичный футбол, так что легкой прогулки Реалу точно никто не гарантировал. Дополнительной мотивацией для "сливочных" служило и долгожданное возвращение на реконструированный Сантьяго Барнабеу, причем пусть с малым количеством, но зрителей на трибунах.

И королевский клуб добыл красивую победу, вот только счет не совсем отображает события на поле, так как галисийцы выглядели очень солидно на фоне соперника, стараясь не забывать о атаке даже при безнадежном для них счете.

Куртуа – Карвахаль, Милитао, Начо, Гутьеррес (Марсело, 89) – Вальверде, Модрич (Асенсио, 79), Каземиро, Винисиус (Родриго, 89) – Азар (Камавинга, 66), Бензема

"Кельты" с первых минут врубили смелый прессинг, накрывая Реал уже при розыгрыше от своих ворот, а также создавая ему определенные проблемы на флангах. Собственно, это давление принесло желаемый эффект довольно быстро. Попытка выполнить обостряющую передачу юного Мигеля Гутьерреса обернулась потерей мяча, Каземиро и Начо не сумели помешать Яго Аспасу протолкнуть его на Санти Мину, а испанец без проблем распечатал Тибо Куртуа ударом в дальний угол.

Пропущенный мяч и негодование местной публики взбодрили "сливочных", и игра превратилась в поистине крутое и драйвовое зрелище. И те, и другие обменивались подходами к чужим воротам, так что порой можно было затаить дыхание.

Реал сумел отыграться в середине тайма, когда Каземиро выполнил "накидушку" в штрафную на Феде Вальверде, а уругваец отдал точно на Карима Бензема, расстрелявшего ворота от перекладины, но Сельта вновь сумела огорчить бельгийского стража ворот – экс-игрок Бенфики Франко Серви со второй попытки добил круглого в сетку. Жаль, что только со второй, так изначально он пяткой с лету нанес удар в штангу, и если бы попал, то это взятие ворот однозначно претендовало бы на гол тура!

Во втором тайме забивали уже только хозяева легендарного стадиона. Сперва исправился Гутьеррес, как рукой навесивший игровой снаряд на голову Бензема, а затем пробил звёздный час Винисиуса. Бразилец провел очередной сильный матч, как мы уже отметили, раз за разом вскрывая свой фланг кроссами к чужой штрафной, а периодически сваливаясь в центр для продвижения мяча или развития атак. Паренек совершил пять успешных обводок, столько же, сколько вся Сельта вместе взятая! Да уж, ювелир "Папа" Карло, у которого крутой футбол в свое время демонстрировал даже капризный Хамес, вновь превращает, казалось бы, бесполезного и критикуемого игрока в звезду. Вингер убежал в очередной забег по флангу, затем технично отправив круглого в дальний угол.

Единственный вопрос вызвало празднование вингера, разделившего свою радость в объятиях мадридской публики, что в ковидные времена может быть чревато последствиями. "Вини", собственно, и получил желтую карточку за сей эпизод, однако, по сообщениям испанских СМИ, никакой дисквалификации за этим не последует.

Вскоре состоялось еще одно приятное событие для поклонников "сливочных". Эдуардо Камавинга, сменивший Эдена Азара на 66 минуте, отличился голом в дебютном матче за новый клуб. Всю черновую работу за молодого француза сделал Лука Модрич, ему не привыкать, просочившийся сквозь потерявших бдительность и концентрацию защитников галисийцев, как нож сквозь масло, и нанесший удар "шведой", который парировал кипер гостей, а на добивании первым оказался именно автор одного из семи голов в прошлогодней товарищеской встрече Украины и Франции.

Под занавес встречи Винисиус еще и пенальти заработал, тем самым позволив Кариму Бензема оформить хет-трик. На последних минутах мог залетать и шестой, но это было бы, пожалуй, слишком для Сельты, неплохо смотревшейся практически все 90 минут.

Скучать с нынешним мадридским Реалом болельщикам точно не придется!

Коротко об остальных:

- Может Леванте бы всерьез и претендовал на попадание в еврокубки, однако порой создается впечатление, что "лягушкам" интереснее рубиться до потери пульса только с грандами испанского футбола, а вот с коллективами попроще то ли не хватает мотивации, то ли еще чего-то. Левантийцы расписали уже третью ничью в этом чемпионате, но если веселые 3:3 с мадридским Реалом можно однозначно записать в актив команде, то вот мировые с Кадисом и Райо выглядят не слишком обнадеживающе.

Поединок с "пчелами" завершился достаточно драматичным образом. Нельзя сказать, что подопечные Пако Лопеса серьезно превосходили соперника, например, в середине первого тайма хозяев спасла лишь штанга, однако было бы не совсем справедливо, если бы подмадридцы уехали из Валенсии не солоно хлебавши. Два попадания в каркас тому подтверждение.

Уже в компенсированное ко второму тайму время Серги Гвардиола расстрелял ворота после прострела с фланга, и принес Вальекано ничью. Пропустили гости, к слову, с очередного пенальти, коих в текущей кампании накопилось уже три, что является наихудшим результатом в пятерке топовых европейских лиг.

К тому же, Райо стал первой командой Примеры в этом столетии, пропустившей трижды с одиннадцатиметровой отметки в четырех стартовых турах.



- Атлетик Бильбао впервые с июля 2020 года сумел одержать две победы подряд в рамках Примеры. Очередной жертвой басков стала Мальорка. Виктория команды Марселино полностью заслуженная. Помимо двух взятий ворот в исполнении Дани Вивиана, головой замкнувшего подачу со штрафного, и Иньяки Уильямса, пропихнувшего мяч в противоход голкиперу, у "львов" было еще несколько крутых моментов, чтобы забить.

- Валенсия "Пепе" Бордаласа по-прежнему не сбавляет оборотов. На сей раз "летучие мыши" разбили в гостях симпатичную Осасуну Ягобо Аррасате, которой мы выписывали реверансы в прошлых разборах туров Ла Лиги. Отображают ли итоговые 1:4 расклад сил на поле? Не совсем. "Красно-бело-синие" не уступили гостям по статистике, но это был тот случай, когда у одних просто залетело все. Буквально все, так как четыре удара Валенсии в створ обернулись четырьмя забитыми мячами. Это притом, что хозяева еще и открыли счет (точный удар в дальний угол в исполнении Монкайолы).

Во втором тайме Гонсалу Гэдеш и Ко взялись за дело, начав клепать голы в ворота бедного дублера основных киперов соперника – Серхио Эрреры, не виноватого ни в одном пропущенном мяче. Переломным мог стать гол Дарко Брашанаца при счете 1:3, однако он был отменен после консультации с ВАР. Удержат ли "летучие мыши" нынешние позиции в таблице, как считаете?

- Реал Сосьедад одолел Кадис на выезде (2:0). Сан-себастьянцы сумели открыть счет только на 71 минуте – Микель Оярсабаль здорово пробил головой после навеса Арица Элустондо практически с центра поля, а на последних минутах игрок сборной Испании реализовал свой очередной пенальти. "Желтой субмарине" предстоит тяжелейшая борьба за выживание с подобными результатами.

- Эльче увез сенсационную ничью с Колисэума благодаря голу старого знакомого поклонников львовских Карпат Лукаса Переса. Испанец получил передачу в "коридорчик" от Хоана Мохики, по пути убрал защитника Хорхе Куэнку, и расстрелял ворота. Легенда лондонского Арсенала забила первым же ударом за новый клуб. Хетафе впервые в своей истории стартовал с четырех поражений кряду в испанской Ла Лиге. Жаль, не во всех этих играх "городские" заслуживали столь уничижительных результатов.

- В завершающем понедельничном поединке Бетис добыл волевую победу над Гранадой. "Насриды" сумели отыграться после классного индивидуального гола Родри, не пугайтесь, лишь тезки игрока Манчестер Сити, благодаря мощному удару в ближний угол в исполнении Луиса Суарес (и снова практически полный тезка известного бомбардира:-)). Увы для подопечных Роберто Морено "огурцы" сумели забить победный мяч на последней минуте основного времени, когда Серхио Каналес ворвался в штрафную по левому полуфлангу и положил под дальнюю штангу между ног защитника. Кипер Луиш Максимиану даже не шелохнулся. Наставник Гранады стал четвертым менеджером клуба, не сумевшим выиграть ни один из четырех стартовых поединков в Примере в XXI веке после Хуана Антонио Анкелы, Пако Хемеса и Тони Адамса.

Интересные факты:

- Гол Тома Лемара, забитый на отметке 98:55, стал самым поздним победным голом в истории Ла Лиги.

- Серги Гвардиола из Райо Вальекано стал вторым игроком "пчел" после Хулио Альвареса, которому потребовалось 24 минуты для гола в дебютной игре за подмадридский клуб (Альварес забил спустя 22 минуты).

- Икер Муниаин стал четвертым игроком Атлетика из Бильбао, сделавшем три ассиста в первых четырех тура Ла Лиги за последние десять лет после Ибаи Гомеса, Иньяки Уильямса и Андер Капы.

- Адриан Эмбарба отдал четыре голевых передачи на Рауля де Томаса (две в составе Райо Вальекано и две в составе Эспаньола).

- Атлетико Мадрид впервые забил 300 голов одному сопернику в Ла Лиге (300-ый и 301-ый мячи в поединке с Эспаньолом).

- Йон Монкайола забил самый быстрый гол (7:42 минуты) Осасуны в Примере на ее поле после Роберто Торреса в ворота Барселоны в августе 2019 года (6:03).

- Карло Анчелотти выиграл 84% матчей в качестве главного тренера мадридского Реала на Сантьяго Барнабеу (38 игр, 32 победы, 3 ничьих, 3 поражения).

- Микель Оярсабаль оформил два дубля в ворота Кадиса (в феврале прошлого года и в поединке минувшего тура), больше, чем любому другому сопернику в Ла Лиге.

- Санти Мина забил самый ранний гол (3:21) на поле мадридского Реала во всех соревнованиях с ноября 2019 года, когда Виллиан Жозе отличился за Реал Сосьедад на отметке в 1 минуту 50 секунд.

- Карим Бензема был вовлечен в шесть голов мадридского Реала (3 гола и 3 передачи), что является лучшим результатом для игрока "сливочных" на старте сезона со времен Криштиану в сезоне-2015/16 (5+1).

- Винисиус забил четыре мяча в четырех турах нынешней Примеры, столько же, сколько за предыдущие 46 игр в футболке Реала.

Лучший гол 4 тура:

Янник Феррейра Карраско (сложный технически гол, внесший перелом в игре с Эспаньолом)

Гонсалу Гэдеш (красивый удар с рикошетом от ноги Аридана Эрнандеса)

Карим Бензема (удар в касание по воротам Сельты)

Гонсалу Гэдеш (классный удар в дальний угол, смотреть с 1:20)





Символическая сборная 4 тура:

Прикол тура:

Многие из вас не заметили, но Леванте на флажке подписал многострадального Шкодрана Мустафи из канувшего во вторую Бундеслигу Шальке 04, а с его переходом связана забавная история.

Дело в том, что последним не занятым номером в команде был первый, зачастую принадлежащий голкиперам, соответственно «лягушки» не могли зарегестрировать немца с подобной цифрой на спине.

Клуб обратился к вратарю Айтору Фернандесу с просьбой взять себе первый номер вместо тринадцатого, получив согласие. Оставалось только договориться с представителями Ла Лиги, по правилам которой запрещено менять игровой номер, если футболист сыграл хотя бы одну игру в сезоне.

К счастью для банды Пако Лопеса, все сложилось успешно, и Мустафи совсем скоро будет щеголять на испанских полях с 13 номером на майке:)

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