Испания

Рональд Куман может покинуть пост наставника Барселоны уже в октябре.

Наставник Барселоны Рональд Куман провел встречу с руководством "сине-гранатовых" после позорного поражения в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против Баварии.

Как сообщает издание Deportes Cuatro, у голландского специалиста есть четыре матча на исправления ситуации.

К слову, В сентябре каталонцы проведут еще четыре матча – с Гранадой, Кадисом, Леванте в Ла Лиге и с Бенфикой – в Лиге чемпионов.

По данным источника, если команда Кумана не добьется положительных результатов, то президент каталонцев Жоан Лапорта может отправить тренера в отставку.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Барселона — Бавария.