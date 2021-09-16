Испания

Педри пропустит ближайшее матчи каталонцев.

Испанский полузащитник каталонской Барселоны Педри получил травму в проигранном матче первого тура группового этапа против мюнхенской Баварии.

Как сообщает клубная пресс-служба, у футболист диагностировали травму четырехглавой мышцы левого бедра и он не сможет помочь "сине-гранатовым" в предстоящих матчах. Сроки восстановления вингера не сообщаются.

В текущем сезоне Педри провел три поединка за Барселону, не отметившись результативными действиями.

Ранее сообщалось, что президент каталонцев Жоан Лапорта может отправить Рональда Кумана в отставку.