Испания

Медицинский штаб куба в ближайшее время оценит возможность участия футболиста в следующем матче.

Накануне домашнего поединка пятого тура испанской Ла Лиги против Гранады, каталонская Барселона столкнулась с очередным повреждением у своего футболиста.

Центральный защитник Самуэль Умтити, который сумел остаться в команде, несмотря на далеко не самый благоприятный информационный фон во время летней трансферной кампании, пропустил пятничное занятие вместе с партнерами по клубу, которое стало первым после поединка Лиги чемпионов УЕФА против мюнхенской Баварии (0:3).

Как сообщает испанская пресса, в ближайшее время медперсонал каталонского клуба предоставит главному тренеру Рональду Куману отчет о состоянии его подопечного, с опорой на который нидерландский наставник сделает вывод о возможности дальнейших тренировочных занятий для игрока в обозримом будущем.

Отметим, что ранее отсутствие травм называлось Куманом в качестве ключевого фактора для Умтити в процессе восстановления своего положения в коллективе.

Также напомним, что матч против Гранады у Барселоны запланирован на 20 сентября, а тем временем в ее лазарете продолжают находиться Педри, Альба, Брайтвейт, Дембеле и Агуэро.