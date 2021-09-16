Испания

Будущее голландского специалист на посту наставника "блаугранас" решится в ближайшее время.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман в скором времени может покинуть свою должность в каталонском клубе. Об этом сообщает AS.

По информации источника, несколько членов совета директоров "блаугранас" на сегодняшнем собрании потребовали немедленной отставки Кумана после поражения от Баварии (0:3) на старте группового этапа Лиги чемпионов.

В настоящее время президент каталонского клуба Лапорта не оказал поддержку в вопросе об отставке, но его доверие к голландскому специалисту изменилось в негативную сторону.

Несогласие Лапорты с советов директором понятно, так как он не хочет выплачивать Куману неустойку за досрочное расторжение контракта, который рассчитан до лета 2022 года. К тому же в данный момент нет замены для голландца.

Также отмечается, что итоговое решение будет принимать Лапорта, которому будут помогать вице-президент Рафа Юсте, спортивный директор Матеу Алемани и технический секретарь Рамон Планес.

Ранее сообщалось, что Лапорта поставил ультиматум Куману.