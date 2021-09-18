Испания

Футболист не перестает удивлять.

В рамках пятого тура Испанской Ла Лиги мадридский Атлетико играет против Атлетика из Бильбао.

В стартовом составе гостей на позиции центрфорварда вышел Иньяки Вильямс. Этот матч для футболиста сборной Испании является 200 за Атлетик в Ла Лиге подряд.

В апреле 2021 года футболист вышел на второе место по количеству сыгранных игр в чемпионате Испании. Первое место занимает Хуана Антонио Ларраньяга, на счету которого 202 игры.

За Атлетик 27-летний Вильямс выступает с 2014 года. С тех пор он сыграл 300 матчей, а предстоящая игр станет для него 301.

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