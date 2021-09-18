Испания

Состоялся очередной поединок пятого тура испанской Ла Лиги.

В поединке пятого тура испанской Ла Лиги мадридский Атлетико на своем поле расписал мировую с Атлетиком из Бильбао.

Встреча закончилась без забитых мячей. При этом с 78-й минуты подопечные Диего Симеоне играли в меньшинстве после удаления Жоау Фелиша, который получил две желтые карточки за одну минуту.

Таким образом, Атлетико набрал 11 очков и пока остается на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, а у "басков" девять баллов и четвертая строчка.

Атлетико — Атлетик 0:0

Атлетико: Облак — Савич, Хименес, Эрмосо — Кондогбия (Эррера, 55) — Триппьер (Кунья, 77), Льоренте, Де Пауль, Лоди (Карраско, 55) — Гризманн (Суарес, 55), Корреа (Фелиш, 60).

Атлетик: Симон — Лекуэ, Вивиан, Мартинес, Баленсиага — Беренгер, Д. Гарсия (Заррага, 87), Венседор (Весга, 80), Муниаин (Морсильо, 81) — Р. Гарсия (Н. Вильямс, 63), И. Вильямс (Вильялибре, 63).

Предупреждения: Кондогбия, Фелиш, Савич, Кунья — Д. Гарсия, Н. Вильямс.

Удаление: Фелиш, 78 (вторая желтая карточка).