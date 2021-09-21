Испания

Клуб применил максимальные санкции к игроку, который не подходил под его требования.

Французский центральный защитник Жорис Ньянон имел на руках еще два года действующего контракта с андалузской Севильей, однако его положение в коллективе не сумела исправить даже годичная аренда в Ренн, откуда он и перешел летом 2018-го года в стан нервионцев за 13,5 млн евро.

Как сообщает приближенный к клубу ресурс Diario de Sevilla, андалузский коллектив пошел на непопулярные меры, и разорвал контракт со своим уже экс-футболистом с комментарием об "отсутствии дисциплины, минимально необходимой для профессионального футболиста на высоком уровне конкуренции" со стороны своего игрока.

Ньяньон и его соотечественник, опорный полузащитник Ибрагим Амаду, в последнее время тренировались отдельно от основного состава в спортивном лагере клуба, не будучи при этом зарегистрированными для участия в матчах Ла Лиги или Лиги чемпионов УЕФА.

Уже после своего прибытия в Севилью, у экс-футболиста Ренна наблюдались проблемы с лишним весом, для преодоления которых медперсонал клуба посадил защитника на специальную диету, однако должного результата так и не последовало.

В то время Хулен Лопетеги также руководил командой, поэтому принял решение отстранить футболиста от основной группы игроков, а повторение все той же проблемы в недавнем прошлом окончательно сняла сомнения с руководства нервионцев о том, что необходимо прекратить отношения с центральным защитником.