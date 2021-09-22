Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Испании.

В поединке шестого тура испанской Ла Лиги Хетафе принимал на своем поле мадридский Атлетико и потерпел поражение со счетом 1:2.

"Синим" успешно удавалось сохранять свое минимальное преимущество в счете во втором тайме, пока на 74-й минуте Карлес Аленья не заработал удаление, а Луис Суарес не оформил дубль.

Обзор матча:

Хетафе — Атлетико 1:2

Голы: Митрович, 45 — Суарес, 78, 90

Хетафе: Сория — Иглесиас, Даконам, Митрович, Куэнка, Оливера — Аленья, Флорентину Луиш (Поведа, 90+2), Максимович — Мата (Сильва, 78), Масияс (Унал, 67)

Атлетико: Облак — Трипьер (Эрмосо, 62), Савич, Хименес, Лоди (де Пауль, 63) — Льоренте, Эррера (Врсалько, 84 — Корреа, Гризманн (Матеус Кунья, 67), Карраско — Суарес

Предупреждения: Мата, Аленья, Максимович, Куэнка — Суарес, Хименес, Карраско, Кунья

Удаление: Аленья, 74