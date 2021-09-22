Испания

Форвард все еще раздумывает над своим будущим в команде.

Накануне домашнего матча каталонской Барселоны против Гранады (1:1), президента клуба Жоана Лапорту ожидало не менее ответственное мероприятие.

Как сообщают испанские СМИ, руководитель "блаугранас" в этот день имел переговоры с представителями нападающего своего клуба, Усмана Дембеле, относительно возможности продлить контракт в обозримом будущем.

Действующее соглашение французского игрока истекает уже 30 июня следующего года, поэтому каталонский клуб спешит с продлением сделки, дабы его футболиста не переманили другие клубы уже в зимнее трансферное окно.

Барселона намерена предложить Дембеле еще два года сотрудничества, несмотря на его регулярные травмы, от последствий одной из которых, травмы подколенного сухожилия, Усман восстанавливается до сих пор, из-за чего не может принимать участия в работе вместе с партнерами по команде.

О каких-либо принятых решения местной прессе информации раздобыть так и не удалось, поэтому есть все основания полагать, что достаточно хорошо предрасположенные в отношении друг друга стороны в скором времени будут вынуждены собраться вновь.