Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках пятого тура испанской Ла Лиги каталонская Барселона неожиданно потеряла очки в домашнем матче против Гранады, по ходу которого была вынуждена отыгрываться практически от самого стартового свистка. В конечном итоге, лишь благодаря усилия центрального защитника Рональда Араухо "блаугранас" сумели извлечь из данного поединка хотя бы один набранный балл.

Обзор матча:

Барселона — Гранада 1:1

Голы: Араухо, 90 — Дуарте, 2

Барселона: Тер Штеген — Дест, Эрик Гарсия, Араухо, Бальде (Мингеса, 42) — Роберто (Л. де Йонг, 46), Бускетс (Пуч, 74), Ф. де Йонг — Демир (Пике, 75), Депай, Коутиньо (Гави, 60).

Гранада: Луиш — Кини, Дуарте, Абрам, Эскудеро (Нева, 46) — Милья — Мачис, Этеки (Монторо, 30), Мончу, Пуэртас (Гоналон, 67) — Молина (Суарес, 67).

Предупреждения: Мингеса, Араухо, Пике — Монторо, Гоналон, Луиш, Мончу, Кини, Бакка.