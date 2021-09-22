Испания

Представитель президента Барселоны намекнул на то, что клуб подыскивает замену нынешнему наставнику.

Далеко не самые удачные выступления каталонской Барселоны на старте нового сезона достаточно быстро стали причиной для возникновения слухов о том, что руководство "блаугранас" потеряло доверие ко главному тренеру команды Рональду Куману, и уже занялось поисками оптимальной кандидатуры ему на смену.

В то же самое время, пресс-секретарь президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты Энрик Масип считает, что поводов для беспокойства относительно роли нидерландского наставника нет.

"Куман заслуживает уважения, так как на данный момент именно он руководит командой и от его решений зависит дальнейшая судьба коллектива на ближайшее будущее.

Когда вы видите, что что-то работает не так, как предполагалось, то очевидно, что есть повод засомневаться в своем выборе".

При этом, Масип ставил неоднозначный комментарий относительно возможного назначения экс-футболиста Барселоны Хави, нынче главного тренера катарского Аль-Садда, на занимаемую Куманом должность.

"Кройфф был президентом Барселоны, а Гвардиола исполнял роль главного тренера. Хави может пойти по их стопам, а Лапорта всегда говорил, что в конечном итоге Хави все равно станет наставником команды.

Случится ли это в эпоху его правления в клубе? Почему бы и нет?", — интригующе подытожил медиа-агент президента Барселоны.

Напомним, что Барселона всего с восемью набранными очками после четырех туров испанской Ла Лиги, занимает восьмое место в турнирной таблице.