Представитель президента Барселоны намекнул на то, что клуб подыскивает замену нынешнему наставнику.
Энрик Масип, alchetron.com
22 сентября 2021, 11:15
Далеко не самые удачные выступления каталонской Барселоны на старте нового сезона достаточно быстро стали причиной для возникновения слухов о том, что руководство "блаугранас" потеряло доверие ко главному тренеру команды Рональду Куману, и уже занялось поисками оптимальной кандидатуры ему на смену.
В то же самое время, пресс-секретарь президента "сине-гранатовых" Жоана Лапорты Энрик Масип считает, что поводов для беспокойства относительно роли нидерландского наставника нет.
"Куман заслуживает уважения, так как на данный момент именно он руководит командой и от его решений зависит дальнейшая судьба коллектива на ближайшее будущее.
Когда вы видите, что что-то работает не так, как предполагалось, то очевидно, что есть повод засомневаться в своем выборе".
При этом, Масип ставил неоднозначный комментарий относительно возможного назначения экс-футболиста Барселоны Хави, нынче главного тренера катарского Аль-Садда, на занимаемую Куманом должность.
"Кройфф был президентом Барселоны, а Гвардиола исполнял роль главного тренера. Хави может пойти по их стопам, а Лапорта всегда говорил, что в конечном итоге Хави все равно станет наставником команды.
Случится ли это в эпоху его правления в клубе? Почему бы и нет?", — интригующе подытожил медиа-агент президента Барселоны.
Напомним, что Барселона всего с восемью набранными очками после четырех туров испанской Ла Лиги, занимает восьмое место в турнирной таблице.