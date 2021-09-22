Испания

"Сине-гранатовые" определились с кандидатами на пост нового тренера.

Каталонская Барселона планирует уволить Рональда Кумана и определилась с кандидатами на пост нового наставника.

Как сообщает Diario Sport, в шорт-лист каталонского клуба на данный момент входят две кандидатуры — Хави и Роберто Мартинес.

Контракт Мартинеса со сборной Бельгии рассчитан до декабря 2022 года. Если Барселона действительно настроена на приглашение Мартинеса, тогда будет обязана выплатить клаусулу в его контракте — 1,8 миллиона евро.

Однако Королевская бельгийская футбольная ассоциация намерена сохранить тренера до чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

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