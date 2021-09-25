Испания

Колумбиец зарекомендовал себя по ходу прошлого сезона.

Колумбийский полузащитник португальского Порту Луис Диас начал уже свой третий сезон в европейском футболе, до этого успев за два футбольных года зарекомендовать себя в качестве основного игрока "драконов".

В своем дебютном сезоне игрок за 50 сыгранных матчей оформил 14 забитых мячей и семь голевых передач, в то время как годом позднее отличился суммарно 11-ю голами и шестью пасами.

Новый сезон для него также начался успешно — пять голов и одна голевая за восемь сыгранных матчей.

В совокупности, и с учетом 24-летнего возраста игрока, такие показатели результативности попросту не оставляют шансов колумбийцу оставаться вне радиуса наблюдений европейских топ-клубов, одним из которых с недавних пор является каталонская Барселона.

Однако, "блаугранас" может отпугнуть внушительный ценник на исполнителя — 30 млн евро, с которых намерен начинать диалог о продаже Порту, для испытывающей финансовые проблемы команды может оказаться неподъемной величиной, если не последует равновеликая продажа одного из футболистов обоймы Рональда Кумана.

Отметим, что в перечень интересов самого игрока входят три клуба: Барселона, Милан и лондонский Челси.