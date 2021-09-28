Испания

Футболист еще восстанавливается после травмы.

Нападающий каталонской Барселоны Серхио Агуэро продолжает восстанавливаться посте травмы голени.

Как сообщает Diario Sport, впервые футболист появился на поле в футболке Барселоны в игре против Валенсии.

Поединок состоится на Камп Ноу 17 октября. Последний раз Серхио играл еще 4 июля в матче Копа Америка против Эквадора.

Напомним, Агуэро перебрался в Барселону в летнее трансферное окно из Манчестер Сити на правах свободного агента.

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