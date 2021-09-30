Испания

Полузащитник каталонского клуба подвел итоги провальному матчу против Бенфики.

Каталонская Барселона во втором туре Лиги чемпионов УЕФА на поле лиссабонского стадиона Да Луж получила три безответных мяча (0:3) в свои ворота от местной Бенфики.

Бенфика — Барселона 3:0 Видео голов и обзор матча

После финального свистка полузащитник "блаугранас" Френки де Йонг выступил перед прессой с заявлением о поддержке главного тренера своей команды.

"Я не могу говорить о судьбе Рональда Кумана, так как это не входит в мою компетенцию. Однако, я не думаю, что смена главного тренера может как-то помочь Барселоне в данный момент.

Каждый игрок старается на поле и усердно работает на тренировках, но сегодня просто был не наш день. С этим достаточно сложно будет поспорить с учетом моментов, которые мы упускали.

Впереди еще много матчей. Если выиграем их, у нас будут шансы. Я все еще верю, что мы можем выйти из группы. Мы должны продолжать борьбу, мы должны оставаться едиными и выбраться из этой ситуации. Единственный выход — упорно работать и держаться вместе", — подытожил футболист.

Напомним, что в следующем туре каталонская Барселона будет принимать на своем поле киевское Динамо.