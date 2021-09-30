Испания

Совещание руководства клуба и игроков завершилось временным положительным решением для наставника.

Информация от испанских СМИ, которые предсказывали скорый уход с занимаемой должности для главного тренера каталонской Барселоны Рональда Кумана, подняла волную обсуждения среди футбольной общественности уже на следующий день после поражения "блаугранас" от лиссабонской Бенфики (0:3) во втором туре Лиги чемпионов УЕФА.

Представители правления каталонского клуба и футболисты собрались за закрытыми дверями, приняв участие в обсуждении дальнейшего будущего нидерландского наставника и клуба в целом.

Однако, решение не было принято вплоть до четырех часов утра по местному времени, после чего президент Барселоны Жоан Лапорта запросил перенос рассмотрения вопроса на 10 утра уже начавшегося дня, и около двух часов стороны переговоров высказывали собственные предложения по выходу из кризиса.

Как сообщает испанский ресурс Cuarto, Рональд Куман будет продолжать находиться в должности вплоть до окончания гостевого матча против мадридского Атлетико на Ванда Метрополитано, который состоится уже 2 октября, начало в 22:00.

К повторному обсуждению вопроса об отставке нидерландца руководство вернется уже утром понедельника следующей недели, и во многом их решение будет базироваться на показанной игре Барселоны против команды Диего Симеоне.