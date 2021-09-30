Испания

Каталонский клуб рассматривает кандидатов на должность главного тренера.

После поражения от Бенфики в Лиге чемпионов дни Рональда Кумана у руля Барселоны многие считают сочтенными и начинают подыскивать ему преемников.

Одним из них является Никола Пирло, уволенный по окончании минувшего сезона с поста главного тренера Ювентуса — утверждает Football Italia.

Для Пирло это был первый самостоятельный опыт тренерской работы, причем не очень успешный.

Стоит отметить, что Пирло не является главным кандидатом, которым считают Франка Рейкарда.