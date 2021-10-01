Испания

У Барселоны, в свою очередь, были ресурсы, чтобы удержать Лионеля Месси — утверждают в руководстве Ла Лиги.

Корпоративный генеральный директор испанской Ла Лиги Хосе Герра проанализировал финансовые возможности мадридского Реала и каталонской Барселоны в летнее трансферное окно.

По словам футбольного функционера, в минувшее межсезонье "сливочные" могли подписать звездного нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, не выходя за рамки действующее регламента Ла Лиги в вопросе потолка заработных плат.

"У Реала не было бы проблем в оформлении трансфера Мбаппе, они готовились его подписать. Если Реал не исчерпает весь свой лимит в текущем сезоне, то они могут сделать это в следующих кампаниях на новых футболистов", — приводит слова Герры AS.

Помимо этого, Хосе Герра затронул тему ухода Лионеля Месси из Барселоны, продление контракта с которым было забраковано, так как каталонский гранд выходил за рамки существующего потолка зарплатной ведомости в Ла Лиге.

"У Барселоны были ресурсы, чтобы удержать Лео. Я думаю, что конечное решение было основано не только на финансовой составляющей, но и на других аспектах", — заявил Хосе Герра.

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