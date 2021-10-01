Испания

Положение нидерландского специалиста на посту главного тренера Барселоны находится в подвешенном состоянии.

После ряда неудовлетворительных результатов в испанской Ла Лиге и групповом этапе Лиги чемпионов, последним из которых стало разгромное поражение от лиссабонской Бенфики со счетом 0:3, Рональд Куман оказался в шаге от увольнения с поста главного тренера Барселоны.

Руководство "сине-гранатовых" приняло решение оставить нидерландского специалиста как минимум до следующего матча с Атлетико в чемпионате Испании, а после игры вновь поднять вопрос о его будущем.

Накануне поединка с "матрасниками" Рональд Куман посетил пресс-конференцию, во время которой ответил на вопросы журналистов.

"Мои отношения с Лапортой? Я не собираюсь отвечать на этот вопрос. Мне надоело защищаться. Мы сделали важные дела ради предполагаемых изменений в клубе. Мне бы хотелось однажды выступить и рассказать все, что я думаю".

"Сейчас нашему составу не хватает баланса. У нас отсутствуют некоторые игроки. Когда вернутся наши нападающие, у нас будет сильный состав. Молодежь также получит игровое время".

"Лучший и худший момент в Барсе? Лучший — это то, что я стал главным тренером Барселоны. Худший — потеря Месси. Если бы у меня был мешок с деньгами, то Месси сейчас был бы здесь".

"Как я? Откровенно говоря, могло бы быть и лучше. Неуважение ко мне? Не думаю, что стоит отвечать на этот вопрос", — приводит слова Рональда Кумана Marca.

Напомним, матч Атлетико — Барселона состоится завтра, 2 октября, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.