Испания

Специалист высказался о возможной отставке.

Главный тренер каталонской Барселоны Рональд Куман прокомментировал возможную отставку со своего поста.

"Мое увольнение? Мне никто ничего не говорил. Президент клуба был сегодня на базе, но мы с ним не виделись и не общались. Он готовился к предстоящему матчу.

Хоть он ничего и не сказал, но у меня есть глаза и уши. Мне надоело защищаться. Многое просачивается наружу. Любой человек может проанализировать ситуацию в клубе", — сказал Куман.

Отметим, что Барселона на данный момент занимает последнее место в группе Лиги чемпионов и идет шестой в Ла Лиге.

Следующий матч "сине-гранатовые" сыграют против Атлетико, который состоится завтра, 2 октября, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.