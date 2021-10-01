Испания

Немецкий тренер может возглавить испанский клуб.

Барселона по-прежнему рассматривает варианты потенциальной замены для нынешнего главного тренера Рональда Кумана.

Как сообщает издание El Nacional, в списке претендентов на пост находится главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

Отметим, что немецкий специалист работает в стане мерсисайдцев с октября 2015 года, а его нынешний контракт рассчитан до 2024 года.

Напомним, что ранее Рональд Куман прокомментировал возможное увольнение из Барселоны.