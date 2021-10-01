Испания

Футболист проводит 203 поединок подряд.

В рамках восьмого тура испанской Ла Лиги Атлетик в Бильбао играет против Алавеса.

В стартовом составе баскского клуба вышел Иньяки Вильямс. Этот матч стал для него знаковым и историческим.

Вильямс проводит свой 203 матч подряд в Ла Лиге. Это рекорд чемпионата Испании. Ранее рекорд принадлежал Хуану Антонио Ларраньяге, выступавшего за Реал Сосьедад.

Отметим, что Вильямс последний раз по причине травмы пропустил игру в 2016 году и с тех пор регулярно появляется на поле.

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