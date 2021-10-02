Испания

Форвард Атлетико поделился мнением о происходящем в каталонском гранде.

Уругвайский нападающий мадридского Атлетико Луис Суарес рассказал о своем отношении к кризису Барселоны.

"Мне больно видеть это. Я очень привязан к этому клубу — он дал мне все. Это трагедия для моих друзей, для всех работников клуба. Тем не менее, я горжусь, что был частью этой команды — любой может приехать в Барселону, но не каждый может соответствовать ее уровню как я, например",- считает футболист.

Также Суарес поделился мнением о предстоящем матче между Атлетико и Барселоной.

"Я считаю, что фаворитов нет. Мы были фаворитами в матче против Алавеса, но что нам это дало? Мы проиграли. Барселона остается Барселоной, несмотря на кризис. В таких играх важна не только команда, но и каждый игрок отдельно, важно проявить характер", сказал Суарес в интервью ESPN.

Напомним, матч между Атлетико и Барселоной состоится в субботу, 2 октября.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.