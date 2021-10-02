Испания

Полузащитник не поможет своей команде в решающем матче для Рональда Кумана.

Полузащитник каталонской Барселоны Педри, который в свои 18-лет сумел за один сезон стать основным игроком команды, в прошлом футбольном году устанавливал рекорды по количеству проведенных матчей, однако в новом сезоне его настигают последствия проявленных ранее физических способностей.

Футболист центральной линии "блаугранас" в середине сентября был вынужден пропустить почти две недели из-за мышечного повреждения, пока его команда проводила три встречи в рамках различных турниров.

После периода восстановления, Педри вернулся в обойму Рональда Кумана, но успел лишь отыграть неудачную для его клуба игру в рамках второго тура лиги чемпионов УЕФА против лиссабонской Бенфики (0:3), после которой случился рецидив ранее полученной им травмы.

Как итог, в центральном поединке восьмого тура испанской Ла Лиги между мадридским Атлетико и каталонской Барселоной, по итогам которого будет решена судьба Рональда Кумана на посту главного тренер "сине-гранатовых", испанский футболист не сможет принять участия.

Встреча между Атлетико и Барселоной состоится 2 октября, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua предлагает ознакомиться с анонсом данного противостояния.