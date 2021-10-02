Испания

Стали известны стартовые составы на матч 8-го тура Ла Лиги.

Очередной игровой день восьмого тура испанской Ла Лиги завершается матчем Атлетико — Барселона.

Наставники обеих команд выставили сильнейших футболистов, которых имели в своей обойме.

Отметим отсутствие в стартовом составе "матрасников" Антуана Гризманна, одного из творцов камбэка на Сан-Сиро в матче Лиги чемпионов против Милана (1:2).

Атлетико: Облак — Карраско, Эрмосо, Хименес, Савич, Льоренте — Лемар, Коке, де Пауль — Фелиш, Суарес

Запасные: Лекомт, Лоди, Фелипе, Триппьер, Врсалько, Эррера, Гризманн, Корреа, Сапонжик

Барселона: Тер Штеген — Дест, Пике, Араухо, Бускетс, Миньгеса — Депай, Коутиньо, Гави, Нико — Ф.Де Йонг.

Запасные: Нето, Пуч, Фати, Демир, Ленгле, Л.Де Йонг, Хорди Альба, Умтити, Эрик, Пенья.

Матч начнется в 22:00 по киевскому времени.

На football.ua будет доступна онлайн-трансляция поединка.