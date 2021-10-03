Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Атлетико в рамках поединка восьмого тура чемпионата Испании обыграл Барселону с комфортным преимуществом в два мяча.

Подопечные Диего Симеоне открыли счет в матче в середине первой половины игры усилиями Лемара, а Суарес под занавес тайма установил итоговый счет.

Обзор матча:

Атлетико — Барселона 2:0

Голы: Лемар, 23, Суарес, 44

Атлетико: Облак — Эрмосо (Фелипе, 80), Хименес, Савич, — Коке — де Пауль (Триппьер, 46), Лемар, Льоренте, Карраско (Лоди, 80) — Фелиш (Корреа, 72), Суарес (Гризманн, 72)

Запасные: Лекомт, Лоди, Фелипе, Триппьер, Врсалько, Эррера, Гризманн, Корреа, Сапонжик

Барселона: Тер Штеген — Дест, Пике, Араухо, Миньгеса (Л.Де Йонг, 75) — Ф.Де Йонг, Бускетс, Нико — Гави (Пуч, 75), Депай, Коутиньо (Фати, 64)

Запасные: Нето, Пуч, Фати, Демир, Ленгле, Л.Де Йонг, Хорди Альба, Умтити, Эрик, Пенья.

Предупреждения: Коке — Гави.