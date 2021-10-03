Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Атлетико - Барселона, getty images
03 октября 2021, 00:59
Атлетико в рамках поединка восьмого тура чемпионата Испании обыграл Барселону с комфортным преимуществом в два мяча.
Подопечные Диего Симеоне открыли счет в матче в середине первой половины игры усилиями Лемара, а Суарес под занавес тайма установил итоговый счет.
Обзор матча:
Атлетико — Барселона 2:0
Голы: Лемар, 23, Суарес, 44
Атлетико: Облак — Эрмосо (Фелипе, 80), Хименес, Савич, — Коке — де Пауль (Триппьер, 46), Лемар, Льоренте, Карраско (Лоди, 80) — Фелиш (Корреа, 72), Суарес (Гризманн, 72)
Запасные: Лекомт, Лоди, Фелипе, Триппьер, Врсалько, Эррера, Гризманн, Корреа, Сапонжик
Барселона: Тер Штеген — Дест, Пике, Араухо, Миньгеса (Л.Де Йонг, 75) — Ф.Де Йонг, Бускетс, Нико — Гави (Пуч, 75), Депай, Коутиньо (Фати, 64)
Запасные: Нето, Пуч, Фати, Демир, Ленгле, Л.Де Йонг, Хорди Альба, Умтити, Эрик, Пенья.
Предупреждения: Коке — Гави.