Подопечные Кумана провели крайне невзрачный матч.
Атлетико - Барселона, Фото: Атлетико Мадрид
02 октября 2021, 23:56
Завершился матч 8-го тура испанской Ла Лиги между Атлетико и Барселоной.
Отчет о матче читайте на нашем сайте позже..
Атлетико — Барселона 2:0
Голы: Лемар, 23, Суарес, 44
Атлетико: Облак — Эрмосо (Фелипе, 80), Хименес, Савич, — Коке — де Пауль (Триппьер, 46), Лемар, Льоренте, Карраско (Лоди, 80) — Фелиш (Корреа, 72), Суарес (Гризманн, 72)
Запасные: Лекомт, Лоди, Фелипе, Триппьер, Врсалько, Эррера, Гризманн, Корреа, Сапонжик
Барселона: Тер Штеген — Дест, Пике, Араухо, Миньгеса (Л.Де Йонг, 75) — Ф.Де Йонг, Бускетс, Нико — Гави (Пуч, 75), Депай, Коутиньо (Фати, 64)
Запасные: Нето, Пуч, Фати, Демир, Ленгле, Л.Де Йонг, Хорди Альба, Умтити, Эрик, Пенья.
Предупреждения: Коке — Гави.