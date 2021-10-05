Испания

Боснийский футболист высказался о положении дел каталонского клуба.

Полузащитник Бешикташа, права которого принадлежат Барселоне, Миралем Пьянич высказался о кризисе в каталонском клубе.

По его словам команде не хватает лидера, способного "поставить команду на ноги".

"Результаты команды не соответствуют ожиданиям фанатов, это давить на игроков. Возможно, команде нужен хороший лидер, который способен поставить команду на ноги. Барселона всегда была в ТОП-4 команд мира. Думаю, скоро она вернется на вершину", — считает футболист.

После 8-ми туров Барселона занимает 8 место в турнирной таблица Ла Лиги, имея в своем активе 12 очков и игру в запасе.

В Лиге чемпионов дела клуба также идут не лучшим образом: подопечные Кумана потерпели два "сухих" поражения от Баварии и Бенфики.