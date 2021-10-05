Испания

Каталонский клуб должен Ливерпулю солидную сумму денег.

В январе 2018 года Филиппе Коутиньо перешел в Барселону за 108 млн евро.

Тем не менее, финансовый кризис каталонского клуба не позволяет "блаугранас" расплатиться с Ливерпулем спустя 3 года с момента трансфера. По сообщениям испанской прессы, Барселона остается должной порядка 90 млн евро английскому клубу.

Однако, на этом проблемы каталонского клуба не заканчиваются. Клуб также должен Ювентусу и Аяксу около 70 млн евро за трансферы Пьянича, Деста и Фернки Де Йонга.

За последние несколько лет убытки Барселоны достигли 500 млн евро.