Испания

Футболист прокомментировал текущее положение дел в команде.

Нападающий Барселоны Мемфис Депай высказался о состоянии Барселоны в текущий момент.

"Никогда не жалел о переходе в Барселону. Как можно вообще это спрашивать? Все знают о величии этого клуба и о том, что значит для футболиста перейти сюда. Мы в курсе текущей ситуации в клубе. Все паникуют, потому что подобное для этого клуба непривычно. Здесь привыкли побеждать и показывать красивый футбол. Но я не переживаю и уверен, что все изменится",- заявил нидерландский футболист.

Напомним, Барселона потерпела два поражения в стартовых турах Лиги чемпионов. К тому же подопечные Кумана не сумели забить в обоих проигранных матчах, чего с клубом никогда не случалось.

На фоне этих результатов каталонский клуб также проиграл матч Ла Лиги против Атлетико (2:0).