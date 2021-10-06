Испания

12-летний парень тогда вряд ли мог подумать, что станет настоящей легендой "сине-гранатовых".

Бывший центральный полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста ровно 25 лет назад впервые надел футболку Барселоны, в которой появился на поле в матче за академию каталонского гранда.

Произошло это 6 октября 1996 года, когда будущая легенда в возрасте 12 лет дебютировал за команду Барселоны U14B. Чтобы зарекомендовать себя с наилучшей стороны и сыграть свой первый поединок Иньесте потребовалось всего 20 дней с момента прибытия в Ла Масию.

Дальнейшее развитие карьеры Андреса всем известно: он образовал легендарную связку в центре поля с Хави и завоевал за 16 проведенных сезонов на Камп Ноу аж 29 трофеев, включая 4 кубка Лиги чемпионов УЕФА.

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