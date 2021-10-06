Испания

Ферран Ревертер раскрыл подробности финансового положения клуба.

Генеральный директор каталонской Барселоны Ферран Ревертер рассказал об итогах аудита финансового положения клуба.

По его словам, Барселона фактически была банкротом.

"С апреля 2021 года Футбольный Клуб Барселона фактически не мог продолжать свою финансовую деятельность. У нас были нарушения обязательств перед банками, Ла Лигой, УЕФА и статутом, который ограничил подписания футболистов нами. Мы обнаружили нулевые финансовые потоки.

Наш долг и будущие траты составляли 1 млрд 350 млн евро. Было очень трудно найти документацию. В последние годы все люди, которые уходили из клуба, стирали всю документацию в течении 90 дней.

Причины такого финансового положения: новые игроки увеличили зарплатный фонд и амортизацию. Новые концепции бонусов и программ лояльности. Добавить еще к этому пандемию, которая уменьшила наш доход — получилась такая картина.

Барселона всегда была стойкой. Уходили лучшие футболисты, но клуб процветал. Считаю, что бренд нашей команды по прежнему очень сильный",- приводит заявление функционера Marca.

Ранее стало известно, сколько Барселона может потратить на трансферы.