Испания

Экс-форвард сборной Англии прокомментировал работу нидерландского специалиста.

Бывший нападающий сборной Англии и Барселоны Гари Линекер поделился мнением о работе нидерландского специалиста на посту наставника Барселоны.

"Я считаю, что Куман попал в самый худший момент в Барселоне. Это очень сложная работа. Я считаю эту команду своей второй родной после Лестера и последние годы думал, что после ухода Месси Барселона будет такой же сильной. Как видим — я ошибался",- приводит слова Линекера Marca.

Ранее, генеральный директор Барселоны рассказал о плачевном финансовом состоянии клуба.