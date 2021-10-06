Испания

Футболист Атлетико прокомментировал свой уход из Барселоны.

Уругвайский нападающий Атлетико Мадрид Луис Суарес рассказал о деталях своего ухода из Барслелоны.

По его словами, он имел очень короткий разговор с Рональдом Куманом.

"Звонок Кумана длился 40 секунд. Сначала он мне сказал, что я не вхожу в его планы, но потом он заявил, что если не решится ситуация с контрактом, то я сыграю с Вильярреалом. С легендами так не прощаются. Ему не хватило силы воли сказать, я не нужен ему или клубу. Этот год был тяжелым для меня и Месси",- приводит слова футболиста Marca.

Ранее сообщалось, что Лапорта запретил Куману общаться с прессой Нидерландов.