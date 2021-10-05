Президент клуба не захотел, чтобы тренер шел на ток-шоу.
Рональд Куман, getty images
05 октября 2021, 00:55
Президент Барселоны Жоан Лапорта запретил главному тренеру команды Рональду Куману общаться с прессой в Нидерландах.
Как сообщает Ad.nl со ссылкой на редактора популярного ток-шоу, Куман хотел посетить ток-шоу независимо от того, останется ли он работать в Барселоне.
Однако после анонса выпуска Лапорта наложил вето на такие действия тренера, из-за чего Куману пришлось отказаться.
Напомним, что ранее стало известно, сколько Барселоне придется выплатить Куману в случае увольнения.