Испания

Президент клуба не захотел, чтобы тренер шел на ток-шоу.

Президент Барселоны Жоан Лапорта запретил главному тренеру команды Рональду Куману общаться с прессой в Нидерландах.

Как сообщает Ad.nl со ссылкой на редактора популярного ток-шоу, Куман хотел посетить ток-шоу независимо от того, останется ли он работать в Барселоне.

Однако после анонса выпуска Лапорта наложил вето на такие действия тренера, из-за чего Куману пришлось отказаться.

Напомним, что ранее стало известно, сколько Барселоне придется выплатить Куману в случае увольнения.