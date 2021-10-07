Испания

Президент Ла Лиги в очередной раз прошелся с критикой по "клубам-государствам".

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас в последнее время является одним из наиболее публичных функционеров среди топ-чемпионатов Европы, так как не стесняется подбирать эпитеты в адрес как создателей так называемой Суперлиги, так и клубов, которые имеют доминирующее влияние на футбольных рынках.

В очередном интервью французскому изданию L'Équipe Тебас вновь поднял животрепещущие для него темы.

""Клубы-государства" также опасны для футбольной экосистемы, как и Суперлига. Мы критиковали Суперлигу потому, что она разрушает европейский футбол, но в равной степени критически мы относимся и к бесконтрольному потоку финансовых вложений в ПСЖ. Я поддаю критике этот клуб по той причине, что он не зарабатывает столько денег, чтобы содержать подобный состав футболистов.

Из Ла Лиги последовательно уходили Криштиану Роналду, Неймар и Лионель Месси, но наши международные телевизионные права при этом выросли на 13-14%. Такова реальность. Вне зависимости от того, есть ли в вашем чемпионате Месси, или нет.

Когда игроки такого уровня играют в твоем чемпионате, это большой плюс для него, но наша стратегия — отсутствие зависимости от их присутствия в Ла Лиге. Мы знали, что рано или поздно они решат уйти. По причине возраста или еще чего-то. Однако, стоимость прав на бренд не должна непосредственно зависеть от его содержимого.

В США купили права на показ наших матчей на восемь лет вперед. Кто знает, какие футболисты будут играть в Ла Лиге через пять лет? Тут всегда есть, на кого посмотреть. Например, лично для меня, Бензема — лучшая "девятка" в Европе. Не вижу поводов для того, чтобы проявлять пессимизм после каждого исходящего трансфера.

В случае же с ПСЖ, происходит простое искажение принципов конкуренции в европейской футбольной экономике. С реальным спонсорством политика этого клуба не имеет ничего общего. Пусть объяснят нам, как можно иметь команду на 600 млн евро, если за победу в Лиге 1 дают всего 45 млн евро, а ничего иного они за сезон не выигрывают?

Наверное, это невозможно. Я предложил президенту ПСЖ Нассеру ​​аль-Хелаифи и президенту Лиги 1 Винсенту Лабруну показать мне расчеты финансовых моделей ПСЖ и французской лиги. Они не ответили мне. Как критиковать, то они бегут впереди всех, а как ответить за собственные слова — так играют в молчанку. Все это сильно вредит европейскому футболу, и я не единственный, кто об этом говорит.

Ровно тоже самое я говорю и об Альмерии, которая принадлежит Саудовской Аравии. Клубы-государства дестабилизируют футбол, так как в них вливают деньги без ограничений.

Есть и другая сторона медали — тяжелая ситуация с финансами в Барселоне. Но и тут я не могу сказать, что этот клуб был почти мертв. Они же сумели занять 500 млн евро под какие-то гарантии? Такие суммы мертвым клубам давать точно никто не будет. Меня больше беспокоит институциональный кризис в Барсе, чем ее финансовое положение.

Безусловно, я помню, как президент ПСЖ поддержал мою и УЕФА позиции относительно противостоянию Суперлиге. Однако это не служит амнистией для него. Есть правила, и какие-то ситуативные совместные победы не дают права их нарушать.

Что касается актуальной сейчас идеи Венгера проводить чемпионаты мира раз в два года, то могу сказать следующее: Инфантино в свое время понадобилось где-то найти 2,4 млрд евро для проведения клубного чемпионата мира по футболу. Однако на рынке он нашел всего 700 млн евро. Именно по этой причине они хотят синхронизировать эти два турнира в рамках одного года, и продавать этот пакет публике в течение 25 лет.

ФИФА может говорить, что хочет проводить чемпионаты мира хоть каждую неделю, но представители футбольных лиг не дадут ей этого сделать", — подытожил президент Ла Лиги.

Отметим, что ранее Тебас заявлял, что Барселона могла бы оставить Месси, если бы не подписала Агуэро и Депая.