Мадридцы ищут варианты усиления атакующей линии.
Федерико Кьеза, getty imaegs
07 октября 2021, 20:59
Реал долгое время интересуется Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом, но рассматривает альтернативный вариант.
Как сообщает издание Todofichajes, мадридцы предпримут попытки подписать форварда Ювентуса Федерико Кьезу, если потерпят неудачу с Мбаппе и Холандом.
В прошлом сезоне Кьеза провел за Ювентус 40 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 14 результативных выстрелов.
Напомним, что ранее Ювентус отклонил внушительное предложение Ливерпуля по Федерико Кьезе.