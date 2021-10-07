Испания

Мадридцы ищут варианты усиления атакующей линии.

Реал долгое время интересуется Килианом Мбаппе и Эрлингом Холандом, но рассматривает альтернативный вариант.

Как сообщает издание Todofichajes, мадридцы предпримут попытки подписать форварда Ювентуса Федерико Кьезу, если потерпят неудачу с Мбаппе и Холандом.

В прошлом сезоне Кьеза провел за Ювентус 40 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 14 результативных выстрелов.

Напомним, что ранее Ювентус отклонил внушительное предложение Ливерпуля по Федерико Кьезе.