Лига наций

Полузащитник сборной Италии прокомментировал завершение выступлений его команды в Лиге наций.

Финальный раунд Лиги наций УЕФА для сборной Италии проходил в присутствии родных болельщиков, которые точно остались в итоге недовольны выступлением команды в полуфинальном поединке против Испании (1:2), по итогам которого подопечные Роберто Манчини лишились шансов побороться за главный трофей.

Италия — Испания 1:2 Видео голов и обзор матча

После окончания поединка, полузащитник "Скуадры Адзурры" Федерико Кьеза подвел итоги неудачной игры для своей команды.

"Мы потерпели поражение на фоне стольких успешных игр, но это все равно должно было когда-то случиться. Все об этом говорили в последние дни перед матчем, и в итоге произошло то, что произошло.

Поздравляем Испанию с действительно качественным выступлением. Местами мы могли действовать куда более осторожно, но свою победу соперники все равно заслужили.

У нас всегда был энтузиазм, решительность в действиях, и мы боролись до самого конца за всю страну и нашего главного тренера. Эта неудача точно не остановит нас на пути прогресса, и мы уже ждем следующего матча.

Очевидно, что в меньшинстве нам стало играть еще тяжелее, так как Испания играла в отличный футбол и в полных составах. Тем не менее, свои два момента до пропущенного гола мы не смогли реализовать, а затем еще и пропустили до перерыва, что позволило соперникам спокойно чувствовать себя на поле.

Думаю, что удаление Бонуччи было необоснованным. Точнее, необоснованной была его первая желтая карточка. Я еще никогда не встречал ранее такого бессмысленного предупреждения за позицию, отличную от мнения судьи.

Бонуччи — наш капитан, поэтому имеет право идти в диалог с арбитром, если посчитает нужным. Игрок соперников просто оступился, но рефери допустил явную ошибку. На таком уровне таких "дешевых" предупреждений я еще не встречал", — заключил футболист.

Теперь, сборной Италии придется дождаться соперника по матчу за третье место Лиги наций УЕФА из пары Бельгия — Франция, после чего попытать счастью в битве за "бронзу" данного турнира 10 октября, начало в 16:00 по киевскому времени.