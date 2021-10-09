Испания

Старания форварда Реала не остались незамеченными болельщиками.

По итогам сентября, организаторы испанской Ла Лиги предложили любителям футбола выбрать лучшего футболиста за отчетный месяц, игра которого им запомнилась больше всего.

По итогам зрительского голосования, лидер атак мадридского Реала, французский нападающий Карим Бензема, был выбран лауреатом данной памятной награды.

Форвард "бланкос" оформил сразу шесть забитых мячей на календарный месяц, три из которых пришлись в ворота одной лишь Сельты, а еще три гола последовательно помогали Реалу одержать победы над Валенсией и Мальоркой.

Кроме того, Бензема принимал участие практически в каждом результативном ударе со стороны своей команды (4 голевых передачи), после чего отправился на матчи октябрьской международной паузы в свою национальную сборную, где помог Франции выйти в финал Лиги наций УЕФА в непростом поединке против Бельгии (3:2).

Прокладывать путь к награде Лучшему игроку Ла Лиги в октябре Бензема сможет начать уже непосредственно в El Clasico 24 октября, так как домашняя игра его клуба в рамках девятого тура против баскского Атлетико была перенесена на более поздний срок.