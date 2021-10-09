Испания

Аргентинец завершает процесс восстановления после травмы.

Аргентинский нападающий Серхио Агуэро проигнорировал достаточно много предложений от различных клубов в летнее межсезонье, так как уже имел устную договоренность с каталонской Барселоной о переходе в ее стан в качестве свободного агента, после окончания действия его контракта с действующими чемпионами Англии, Манчестер Сити.

Однако, уже с первых тренировочных занятий в новом для себя клубе футболист был вынужден бороться с последствиями травмы берцовой кости, с которой у него возникали проблемы еще во время выступлений за "горожан".

Как итог, дебютный поединок 33-летнего исполнителя после трансфера был сдвинут во времени в сторону середины сезона, однако последние новости из лагеря "блаугранас" несут в себе обнадеживающий характер.

Накануне Агуэро прибыл на базу Барселоны для того, чтобы под пристальным контролем физиотерапевтов клуба провести первое легкое тренировочное занятие по набору физической формы, после чего прошел через восстановительные процедуры.

Результаты упражнений, как сообщает испанская пресса, были удовлетворительными, и теперь они с высокой долей вероятности утверждают о появлении футболиста на поле уже в ближайшем матче Валенсии на Кам Ноу, который состоится 17 октября.