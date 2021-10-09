Испания

Каталонский клуб платил щедрые бонусы футболистам.

Каталонская Барселона имеет серьезные финансовые проблемы на фоне неудачного руководства клубом Хосепом Бартомеу.

Так, весной у клуба текущая на тот момент и будущая задолженность составлять около полутора миллиарда евро. Согласно финансовому отчету директора каталонского клуба, одна из причин такого положения — необоснованно высокие бонусные и "подъемные" выплаты футболистам.

По сообщениям испанских СМИ, один из футболистов, чье имя не раскрывается, получил выплату в 6,7 млн евро за то, что остался в команде на прошлый сезон. Также футболист мог получить до 11 млн евро, если он примет участие в половине матчей команды в сезоне. Также, каждый футболист получал премию в размере полутора миллионов евро за выход из группы Лиги чемпионов и по 3,6 млн за "требл".

Ранее, нынешний президент "блаугранас" Жоан Лапорта высказался о финансовой стороне ухода из команды Лионеля Месси.