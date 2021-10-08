Испания

Жоан Лапорта еще раз высказался на тему ухода аргентинского форварда.

Президент Барселоны Жоан Лапорта еще раз прокомментировал ситуацию с уходом аргентинского нападающего Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ как свободный агент.

"С Месси мы не вписывались в фэйр-плей. У нас не было запаса средств, чтобы включить его контракт в расходы. У нас были результаты аудита, которые показывали, что вложения средств в Лео подвергнут клуб риску. Барселона превыше Месси и всех остальных. Запаса средств просто не было.

Он предложил нам свой вариант, мы приложили усилия, но, чтобы получить средства, нам пришлось бы пойти на нерациональную операцию – сделку с CVC", — приводит слова Лапорты Marca ссылаясь на RAC1.

Ранее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что Барселона могла оставить Месси, если бы не подписала Агуэро и Депая.