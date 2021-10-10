Испания

Аргентинец не верит, что его бывший клуб в своем нынешнем состоянии способен конкурировать с ведущими командами Европы.

Даже несмотря на уход в летнее межсезонье высокооплачиваемого аргентинского нападающего Лионеля Месси, каталонская Барселона все равно не может оправиться от последствий тяжелого финансового положения, и, что еще более тревожно, испытывает серьезные проблемы с достижением желанных результатов.

Скорее всего, именно по этой причини экс-футболист "блаугранас" не стал включать свой бывший клуб в перечень кандидатов, которые по его личному мнению способны побороться за победу в текущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

"Все думают, что Пари Сен-Жермен выиграет Лигу чемпионов в этом году, но в реальности претендентов намного больше. Челси, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал, Бавария и Интер — команды, которые всегда преуспевают в своих выступлениях. Не знаю, забыл ли я упомянуть кого-либо еще.

У ПСЖ есть настоящие профессионалы на индивидуальном уровне в составе, но нам еще нужно время для того, чтобы получше узнать друг друга и стать единой командой.

Для завоевания любого титула важно, чтобы все действовали сообща. Это то, что вынуждает меня признать, что на данный момент мы находимся на шаг позади всех перечисленных мною клубов, у которых попросту больше опыта игры в одном составе.

Однако, клуб последовательно работает над достижением этой цели уже несколько лет подряд, и, кажется, успел максимально приблизиться к этому", — подытожил аргентинец.

Напомним, что ранее Лионель Месси рассказал о своих фаворитах в борьбе за Золотой мяч.